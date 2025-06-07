"النشرة": اندلاع حريق في بلدة كفررمان

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن اندلاع حريق كبير في بلدة كفررمان- قضاء النبطية لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.
هذا، وحضرت فرق من جمعية الرسالة الاسعاف الصحي إلى المكان.
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