اندلاع حريق داخل أحد المطاعم في منطقة كورنيش المزرعة- بيروت

اندلع حريق في أحد المطاعم في منطقة كورنيش المزرعة- بيروت، حيث تسبب الحريق بأضرار داخل المطعم، وفق ما أظهرت مشاهد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا، وحضرت فرق الاطفاء إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنع امتداده للمحال المجاورة.
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