اندلاع حريق داخل أحد المطاعم في منطقة كورنيش المزرعة- بيروت

اندلع ​حريق​ في أحد المطاعم في منطقة ​كورنيش المزرعة​- ​بيروت​، حيث تسبب الحريق ب​أضرار​ داخل المطعم، وفق ما أظهرت مشاهد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا، وحضرت فرق الاطفاء إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنع امتداده للمحال المجاورة.