نبيل نقولا نفى ما جاء في إحدى القنوات التلفزيونية حول لقائه سلام وانتقاده التعيينات في "أوجيرو"

نفى النّائب السّابق ​​نبيل نقولا​، ما قيل في إحدى القنوات التلفزيونية حول لقائه رئيس الحكومة ​نواف سلام​ وتعليقه على ملف التعيينات في هيئة "​أوجيرو​" بالقول لسلام إن 80 شخصًا تقدموا وأكثر من 50% صرّحوا بأنّه لم يتم التواصل معهم في موضوع الخبرة والشهادات وإن هناك أشخاصًا لديهم خبرة 15 سنة في العمل مثل الدكتور حسن معمر والدكتور توفيق شبارو، لكن تم اختيار اسم أحمد عويدات مديرًا عامًا للهيئة رغم تقدم أسماء أخرى عليه، وإن شقيقة وزير الاتصالات شارل الحاج وزوجة عويدات أصدقاء، كما نفى قوله في هذا اللقاء إنّه يتم التحجج بالآليات ليتم تمرير ما يريدونه.

وشدد نقولا على أنّ "هذا الكلام لم يصدر عني لا من قريب ولا من بعيد مع أي انسان، خصوصا مع رئيس الوزراء الذي لم يحصل لي شرف اللقاء معه حتى الآن"، مضيفًا "بالنسبة للصديق الاستاذ عويدات فهو الرجل المناسب في المكان المناسب".