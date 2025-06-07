دوريات لأمن الدولة في محيط المساجد والساحات العامة في عكار لمواكبة أجواء عيد الأضحى

سير ضباط وعناصر جهاز ​أمن الدولة​ في ​عكار​، دوريات في محيط المساجد والساحات العامة، في إطار مواكبة أجواء ​عيد الأضحى​. وقد تمت هذه الإجراءات بمتابعة مباشرة من مدير مديرية عكار الإقليمية في أمن الدولة، العميد ​جان فنيانوس​، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وشملت الدوريات مختلف القرى والبلدات العكارية، مما عزز الشعور بالأمان والطمأنينة لدى المواطنين.

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