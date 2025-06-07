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لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح، إلى أنّه "بحجة أنهم مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والانفاق، فإن أعضاء الهيئات الناظمة على اختلافها، ومجالس إدارة العديد من المؤسسات العامة المعينين حديثا، سيتقاضون رواتب ومخصصات تفوق بالحد الأدنى خمسة أضعاف رواتب الرؤساء والنواب والوزراء والمديرين العامين".
وسأل مستغربًا التفاوت في الرواتب: "في شي غلط أكيد؟".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله استغرب ارتفاع رواتب أعضاء الهيئات الناظمة ومجالس إدارة المؤسسات العامة مقارنة بالمسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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