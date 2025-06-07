"المنار": قوة إسرائيلية اختطفت أحد رعاة الماشية من منطقة "عين الخوخ"  خراج بلدة شبعا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "قوة إسرائيلية اختطفت أحد رعاة الماشية من منطقة "عين الخوخ" خراج ​بلدة شبعا​".

في 4 حزيران الحالي، اختطفت قوات الجيش الإسرائيلي أحد الصيادين بينما كان في زورقه في المياه اللبنانية قبالة ​رأس الناقورة​ وأخلت سبيل صياد آخر كان على متن زورق ثانٍ.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​الاعتداءات الإسرائيلية​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.