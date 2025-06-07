شاهد: غارات جوية إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت مقاتلات حربية إسرائيلية ، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2025 ، سلسلة غارات جوية على مبان في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ، وذلك بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لعدد من الأحياء فيها تمهيدا لقصفها.

ونقلت مصادر إعلامية لبنانية، مشاهد أظهرت حركة نزوح وازدحامات مرورية في عدة شوارع بالضاحية الجنوبية لبيروت، عقب إصدار أوامر الإخلاء من جانب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي :" نشن غارات على الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية في بيروت"

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المتواجدين في أحياء الحدث وحريك وبرج البراجنة إلى إخلاء عدد من المباني بشكل فوري.

وادعى أن المباني التي هدد بمهاجمتها عبارة عن منشآت لحزب الله، ودعا اللبنانيين القاطنين في محيطها إلى الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.





وجاء في بيان رسمي آخر له، أن هجماته ستستهدف "عدة بنى تحتية أسفل الأرض لإنتاج الطائرات المسيّرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وذكر أنه رصد "قيام الوحدة الجوية (127) في حزب الله بالعمل على إنتاج الآلاف من المسيّرات بتوجيه وتمويل جهات إيرانية"، مضيفا أن "حزب الله استخدم الطائرات المسيّرة بشكل واسع في هجماته ضد إسرائيل، ويعمل على توسيع صناعة وإنتاج المسيرات تمهيدا للحرب المقبلة مع إسرائيل".

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية التي اندلعت مع حزب الله على خلفية الحرب على غزة ، عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت مئات الشهداء والجرحى.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوبي لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

المصدر : وكالات