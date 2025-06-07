البنك المركزي الصيني يعزز احتياطياته من الذهب

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن السلطات الصينية، أنّ ​بنك الشعب الصيني​ (البنك المركزي) أضاف نحو 60 ألف أونصة تروي من الذهب إلى احتياطياته خلال شهر أيار الماضي للشهر السابع على التوالي، ليرتفع إجمالي ما بحوزته إلى 73.83 مليون أونصة تروي نقية، وفق مان قلت وكالة "بلومبرغ".

وحققت أسعار السبائك ارتفاعاً قياسياً خلال نيسان الماضي، مدفوعة بموجة شراء منسقة من البنوك المركزية وسط سعي السلطات لتنويع حيازاتها بعيداً عن الدولار الأميركي. وتُعد هذه المشتريات، ومن بينها تلك التي يجريها بنك الشعب الصيني، عاملاً جوهرياً في استمرار ارتفاع الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، تُضيف الجهات السيادية نحو 80 طناً مترياً من الذهب شهرياً، قيمتها تعادل نحو 8.5 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، بحسب تقديرات محللي "غولدمان ساكس".

واستفاد صعود الذهب أيضاً من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع تزايد اضطرابات الأسواق المالية نتيجة الحرب التجارية مع أميركا، وارتفاع المخاوف بشأن الأصول الأميركية. ورغم أن وتيرة الصعود هدأت قليلاً بفعل بعض الانفراج في التوترات التجارية العالمية، إلا أن سبائك الذهب لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها التاريخية.

وفي سياق موازٍ، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى 3.285 تريليون دولار في مايو، مقارنة بـ3.282 تريليون دولار في نهاية نيسان.