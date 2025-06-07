سلطات روسيا: إصابة شخصَين في هجوم أوكراني بمسيّرة على مدينة إيسترا شمال غربي موسكو

أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، عن إصابة شخصَين في هجوم أوكراني بمسيّرة على مدينة إيسترا شمال غربي العاصمة الروسية موسكو، مؤكدًا إسقاط 9 مسيّرات أوكرانية في أجواء المقاطعة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بإسقاط 36 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات روسية عدة.
وأوضحت، في بيان، أنّه تم إسقاط الطائرات المسيّرة "فوق أراضي مقاطعات كورسك وبريانسك وكالوغا وسمولينسك وموسكو"، في ظل هجمات أوكرانية متواصلة عبر استخدام الطائرات المسيّرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف، عن سقوط 10 جرحى على الأقل في حصيلة أولية لهجمات روسية على المقاطعة.
وقال بلدية خاركيف إنّ "خاركيف تشهد حاليًا أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، متحدثة عن إطلاق القوات الروسية وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.
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