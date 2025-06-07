ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجات بابوا غينيا الجديدة.
وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الهزة وقعت على عمق 198 كيلومترا تحت سطح الأرض.
والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.
وعلى الرغم من أنها نادرًا ما تسبب أضرارًا واسعة النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنه يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات تربة مدمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 5.5 درجات ضربت بابوا غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.