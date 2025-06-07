هزة أرضية بقوة 5.5 درجات ضربت بابوا غينيا الجديدة

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجات ​بابوا غينيا الجديدة​.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الهزة وقعت على عمق 198 كيلومترا تحت سطح الأرض.

و​الزلازل​ شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع على قمة "حزام النار" الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق ​آسيا​ وعبر حوض المحيط الهادئ.

وعلى الرغم من أنها نادرًا ما تسبب أضرارًا واسعة النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنه يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات تربة مدمرة.