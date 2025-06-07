منسى: لا شرق ولا مشرق من دون السريانية

أشار وزير الدفاع ​ميشال منسى​، ممثلًا الرئيس ​جوزاف عون​ في ندوة أقامتها ​الرابطة السريانية​ لمناسبة يوبيلها الذهبي، إلى أنّه "لا شرق ولا مشرق من دون السريانية ولا أرض من دون السريان".

وأضاف "لقد أعطيتم اسمكم لهذه الأرض وقدمتم أرواحكم لهذه الأرض. كنتم وبقيتم الأمناء على الإيمان بإبن الإنسان".

ولفت إلى أنكم "ما أعطيتم ملكاً ولا مجداً ولا إمبراطوريات كروما وبيزنطيا. عبر تاريخكم كانت لكم الدموع واصفرار الشموع والحفر في الوديان وصوامع الجبال وكتب الصلوات المشلّعة من قدم العصور. ما برحت نفوسكم تحنّ إلى الخلاص والنجاة حتى تمتلئ أحواض المعمودية بدمائكم، وكلّما برزت الحاجة إلى أن تكونوا كبش فداء وأضحيات ومحرقات للغرب المتخاذل الحامل شعارات الدفاع المشبوهة عن مشرقيّتكم في تلك المرحلة، أصبحتم الرهينة والجزية والدماء المهرقة في بستان الزيتون".

وختم منسى بالقول: "أتمنّى للرابطة السريانية وللشعب السرياني الشجاع كل الخير والقوة والرسوخ في الإيمان لأجل لبنان".

وتناول المؤتمر الذي جمع قادة ومفكرين وناشطين من لبنان وسوريا والعراق والسويد وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية، القضايا الحرجة التي تواجه المجتمعات المسيحيّة في الشرق الأوسط ومنطقة بلاد الشام عموماً، بعنوان "الإنجازات والدروس: كيف نحافظ على التنوع والحرية في بلاد الشام؟".

وقال رئيس الرابطة السريانية ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون حقوق الإنسان والحوار بين الأديان، حبيب أفرام: "إنها صرخة إيمان وأمل تنطلق من لبنان، مع بداية عهد جديد ورئيس جديد. هذه اللحظة تمثل فرصة لترسيخ مكانة لبنان كنموذج للتعايش وحقوق الإنسان والحرية لجميع المكونات العرقية والمجتمعات، كمواطنين متساوينط".

وأشار إلى أنّ "الندوة التي انعقدت بمناسبة اليوبيل الذهبي شارك فيها 20 متحدثاً من لبنان وبلاد الشام والشتات، وناقشت قضايا مفصلية، مثل: ما الأخطاء التي وقعت؟ هل أضعنا الفرص؟ أين تكمن المشكلة في نهجنا؟ هل التغيير الإيجابي مستحيل؟ هل انقساماتنا عائق قاتل؟ هل هجرتنا خسارة لا تعوض؟ كيف نمضي قدمًا؟ وهل يمكننا منح الأمل والإيمان لشعبنا؟".