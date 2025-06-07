اندلع ​حريق​ أمام محل لبيع قطع السيارات في منطقة ​البداوي​- ​طرابلس​، ما أدى إلى اشتعال 4 باصات متوقفة أمام المحل بالإضافة إلى قطع سيارات، التهمتها النار بشكل كامل. هذا، وتوجهت فرق ​الدفاع المدني​ إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق عدد من الباصات في البداوي- طرابلس جراء اندلاع حريق أمام محل لبيع قطع السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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