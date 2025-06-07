تأثير الكتل الهوائية الحارة يخف عن لبنان خلال اليومين المقبلَين ويشتد مجددًا يوم الثلاثاء المقبل

أشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان​، إلى أنّ "تأثير الكتل الهوائية الحارة يخف نسبيًا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلَين حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية على الساحل وتبقى فوق معدلاتها في الداخل وعلى الجبال، حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث يشتدّ تأثيرها مجددًا".

وأوضحت أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية، في نشرتها الصباحية، أن يكون طقس اليوم السبت قليل الغيوم اجمالًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

أما طقس يوم غد الأحد، فقليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وبالنسبة لطقس الاثنين، فتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون ​الطقس​ قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل.

هذا، وتوقعت أن يكون طقس الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.