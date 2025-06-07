تحليق لمسيّرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدّة في الجنوب

حلّقت مسيّرات ​إسرائيل​ية فوق ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت ومناطق عدّة في الجنوب.

في السياق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تحليق لعدد من المسيّرات فوق أجواء حبوش، عربصاليم، مليتا، جبل الريحان، سج، عزة، رومين، اركي حومين الفوقا، يحمر الشفيف وقعقعية الجسر.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​الاعتداءات الإسرائيلية​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.