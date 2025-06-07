مكتب نتانياهو: استعدنا جثمان أسير تايلندي في عملية خاصة نفذها الجيش والشاباك في قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، "أننا استعدنا جثمان أسير تايلندي في عملية خاصة نفذها الجيش والشاباك في قطاع ​غزة​".

وفي شباط الماضي، وصل خمسة عُمال زراعيين تايلانديين إلى العاصمة التايلندية بانكوك، بعد إطلاق سراحهم من قبل حركة ​حماس​ بعد نحو 500 يوم قضوها في الأسر في قطاع غزة، وذلك ضمن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار انهار بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب.

وفي 5 حزيران الحالي، قال نتانياهو بعد استعادة جثتي أسيرَين إسرائيليَين: "لن نهدأ ولن نرتاح حتى نُعيد جميع أسرانا إلى الوطن الأحياء منهم والقتلى على حدّ سواء".

في السياق، قالت عائلات ​الأسرى الإسرائيليين​ في غزة في بيان إن "إعادة جثتي جودي وغادي تذكرنا بأن من واجب الدولة أن تعيد الجميع"، موضحة أنّ "على صانعي القرار أن يفعلوا كل ما يلزم للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى"، في وقت يصرّ فيه نتانياهو على مواصلة الحرب على قطاع غزة.

وأضافت "لا حاجة لانتظار 608 أيام مؤلمة أخرى ويمكن إتمام هذه المهمة بدءا من صباح غد".