"الأخبار": أهالي صريفا يستوقفون دورية لليونيفيل دخلت الأحياء السكنية إلى حين وصول الجيش

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّ "أهالي ​صريفا​- ​قضاء صور​ يستوقفون دورية لـ"​اليونيفيل​" دخلت الأحياء السكنية إلى حين وصول ​الجيش اللبناني​ الذي لم يكن يرافقها".

وكانت قد شهدت عدّة مناطق في الجنوب أحداث مشابهة، حيث كان يعترض الأهالي على دخول دوريات لليونيفيل إلى الأحياء السكنية أو ممتلكات خاصة دون مرافقة الجيش.

وسبق وأن ذكر المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "قوات حفظ السلام تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأنشطتنا تُنسّق مع الجيش اللبناني. وأي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701".