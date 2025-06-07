الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 36 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات روسيّة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بإسقاط 36 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات روسية عدة.
وأوضحت، في بيان، أنّه تم إسقاط الطائرات المسيّرة "فوق أراضي مقاطعات كورسك وبريانسك وكالوغا وسمولينسك وموسكو"، في ظل هجمات أوكرانية متواصلة عبر استخدام الطائرات المسيّرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف، عن سقوط 10 جرحى على الأقل في حصيلة أولية لهجمات روسية على المقاطعة.
وقال بلدية خاركيف إنّ "خاركيف تشهد حاليًا أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، متحدثة عن إطلاق القوات الروسية وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.
وعززت روسيا في الأسابيع الأخيرة من تقدمها على خط الجبهة، تزامنا مع محادثات سلام مع أوكرانيا في اسطنبول فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما كثّفت هجماتها الجوية بعد هجمات أوكرانية عبر المسيّرات استهدفت مطارات وطائرات عسكرية.
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