أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن وثيقة، بأن "الحرس الوطني الروسي سيعمل على تعزيز الحماية ضد الطائرات المسيرة الأوكرانية".
وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 174 طائرة مسيّرة أوكرانية، في تصعيد هو الأكبر من نوعه منذ أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي رد على هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة الروسية موسكو، فجر السبت الماضي، شنت روسيا هجومًا صاروخيًا واسعًا طال العاصمة الأوكرانية كييف وعددًا من المدن والمقاطعات، بينها لفيف شرقًا وتسع مناطق أخرى، مستهدفًا مواقع عسكرية وبنى تحتية.
كانت هذه تفاصيل خبر "تاس": الحرس الوطني الروسي سيعمل على تعزيز الحماية ضد الطائرات المسيرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.