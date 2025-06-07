"تاس": الحرس الوطني الروسي سيعمل على تعزيز الحماية ضد الطائرات المسيرة الأوكرانية

أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن وثيقة، بأن "​الحرس الوطني الروسي​ سيعمل على تعزيز الحماية ضد الطائرات المسيرة الأوكرانية".

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 174 طائرة مسيّرة أوكرانية، في تصعيد هو الأكبر من نوعه منذ أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي رد على هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة الروسية موسكو، فجر السبت الماضي، شنت ​روسيا​ هجومًا صاروخيًا واسعًا طال العاصمة الأوكرانية كييف وعددًا من المدن والمقاطعات، بينها لفيف شرقًا وتسع مناطق أخرى، مستهدفًا مواقع عسكرية وبنى تحتية.