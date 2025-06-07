مسؤول إيراني استنكر "النزعة العنصرية" للقرار الأميركي بمنع سفر رعايا دول بينها إيران للولايات المتحدة

أعرب مدير شؤون ال​إيران​يين في الخارج علي رضا هاشمي رجا، عن إدانته "الإجراء العنصري الأميركي بمنع دخول المواطنين الإيرانيين وعدد من الدول الأخرى ذات الغالبية المسلمة إلى أراضي ​الولايات المتحدة​"، وقال إنّ القرار "دليل واضح على هيمنة النزعة التفوقية والعنصرية على صانعي السياسات الأميركيين".

واعتبر أن قرار منع السفر وفرض قيود على دخول رعايا سبع دول أخرى "يؤشر الى العداوة العميقة لصانعي السياسات الأميركيين حيال الشعب الإيراني والشعوب المسلمة".

وفي 5 حزيران الحالي، وقّع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​أمرا تنفيذيا منع بموجبه رعايا 12 دولة من السفر إلى الولايات المتّحدة، في خطوة برّرها برغبته في "حماية الأميركيين من جهات أجنبية خطرة"، وفقا للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ الحظر يشمل مواطني كلّ من أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، إضافة إلى سبع دول أخرى فرض ترامب قيودا على سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة وهي بوروندي، كوبا، لااوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا.