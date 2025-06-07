تيننتي: الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية تشكّل خطرًا كبيرًا على الاستقرار الهش

أوضح الناطق باسم قوات "​اليونيفيل​" أندريا تيننتي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنهم بصفتهم قوات دولية "غير مطّلعين على الاتصالات بين السلطات اللبنانية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، فهذه ليست من مهام اليونيفيل"، لافتًا إلى أنهم "يشاركون في اجتماعات اللجنة لكن المحادثات والتقارير بين الجانبين هي أمر يجب توجيه السؤال بشأنه إلى اللجنة أو إلى السلطات اللبنانية"، وذلك بعدتحذير من ​الجيش اللبناني​بشأن تعاونه مع اللجنة في ما خص الكشف عن المواقع.

ووصف تيننتي الغارات الإسرائيلية على ​الضاحية الجنوبية لبيروت​ بـ"التطور الخطير"، معتبرًا أنه "لا يشكّل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان وللقرار 1701، بل يشكّل أيضاً خطراً كبيراً على الاستقرار الهش الذي نشهده في هذه المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وأضاف: "هذا الأمر لا يزيد فقط من التوتر، بل يمكن أن يخلق وضعاً خطيراً جداً في منطقة تعاني أصلاً من 15 شهراً من النزاع".

ورغم ذلك، أكد تيننتي: "نحن مستمرون في أداء المهام الموكلة إلينا بموجب القرار 1701، من دعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل داخل لبنان، ومطالبة الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جميع المواقع التي يوجد فيها في جنوب لبنان، وأيضاً وقف إطلاق النار، ليس فقط باتجاه لبنان، بل أيضاً من داخل لبنان، لأن ذلك قد يُعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر".