سلطات أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية على خاركيف إلى 3 قتلى و17 مصابا

أعلنت سلطات خاركيف الأوكرانية، عن "ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية على المدينة إلى 3 قتلى و17 مصابا ودمار في 18 مبنى".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف، عن سقوط 10 جرحى على الأقل في حصيلة أولية لهجمات روسية على المقاطعة.
وقالت بلدية خاركيف إنّ "خاركيف تشهد حاليًا أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، متحدثة عن إطلاق القوات الروسية وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.
هذا، وأُفيد حرائق ضخمة وتصاعد كثيف للدخان في سماء خاركيف شرقي أوكرانيا عقب أضحم هجوم جوي روسي على المدينة.
وعززت روسيا في الأسابيع الأخيرة من تقدمها على خط الجبهة، تزامنا مع محادثات سلام مع أوكرانيا في اسطنبول فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما كثّفت هجماتها الجوية بعد هجمات أوكرانية عبر المسيّرات استهدفت مطارات وطائرات عسكرية.
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