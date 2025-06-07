سلطات اليابان: "تقدم" لكن "لا اتفاق" في المحادثات مع أميركا حول الرسوم الجمركية

أعلنت سلطات ​اليابان​، أنّها تحرز "تقدمًا" في المحادثات مع السلطات الأميركية لتخفيف ​الرسوم الجمركية​ التي فرضها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على واراداتها، لكنها أشارت إلى أن الجانبين لم يتمكنا حتى الآن من ايجاد "نقطة اتفاق".

وفرض ترامب رسوما بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضا إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم.

كما فرض ترامب على اليابان رسوما "تبادلية" بنسبة 24%، ولكن تم تعليق العمل بها لاحقا حتى أوائل حزيران مع رسوم دول أخرى.

وتسعى اليابان إلى خفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلن عنها ترامب.

وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرّح المبعوث التجاري لليابان ريوسي أكازاوا، للصحافيين اليابانيين في واشنطن بأن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق "في أقرب وقت ممكن"، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 حزيران.

وتفيد تقارير بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو ايشيبا وترامب يخططان لإجراء محادثات ثنائية بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في كندا.

وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25% مؤلمة بشكل خاص لطوكيو، حيث يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع.