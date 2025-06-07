12 قتيلًا وأكثر من 40 مصابًا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس

أفادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي في قطاع ​غزة​، عن سقوط 12 قتيلًا وأكثر من 40 مصابًا في قصف ​إسرائيل​ي على خيام النازحين غربي مدينة ​خان يونس​.

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مسألة استمرار الحرب.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، في مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 125 ألفا آخرين، إضافة إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وتعطيل الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.