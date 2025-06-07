أفادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، عن سقوط 12 قتيلًا وأكثر من 40 مصابًا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مسألة استمرار الحرب.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، في مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 125 ألفا آخرين، إضافة إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وتعطيل الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 قتيلًا وأكثر من 40 مصابًا في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.