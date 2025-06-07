البيت الأبيض: تكوين فريق عمل فيدرالي لاستعادة سيادة المجال الجوي الأميركي

أعلن البيت الأبيض، عن تكوين فريق عمل فيدرالي لاستعادة سيادة المجال الجوي الأميركي. وأوضح أن الفريق سيراجع الأطر التشغيلية والتقنية والتنظيمية ويقترح حلولا لتهديدات ​الطائرات المسيّرة​.

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