ترامب أمر بتوسيع إمكانيات تشغيل الطائرات المسيّرة وتسريع تطوير تقنياتها

أعلنت المتحدة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وقّع أمرا تنفيذيا يهدف إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال تطوير وتصدير الطائرات المسيّرة (الدرونز).

وأوضحت أن ترامب كلف رئيس إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بتوسيع إمكانيات تشغيل الطائرات المسيّرة، بما يشمل السماح لها بالتحليق خارج نطاق الرؤية المباشرة في المهام التجارية والإنقاذية.

وأشار البيت الأبيض في بيان، إلى أن "ترامب يعزّز الأمن القومي من خلال دعم التكنولوجيا الأميركية، والحد من الاعتماد على الإمدادات الأجنبية، وتشجيع تصدير الطائرات المسيّرة المصنوعة في الولايات المتحدة".

كما دعا المرسوم إلى تسريع تطوير تقنيات الطيران المسيّر، بما في ذلك أنظمة الإقلاع والهبوط العمودي والرحلات الذاتية بالكامل.

وطُلب من إدارة الطيران استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة طلبات تشغيل الطائرات المسيّرة، إضافة إلى تحديث خارطة الطريق الخاصة بدمج هذه الطائرات في المجال الجوي الوطني للولايات المتحدة.

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع "مرسومًا لتشجيع تطوير الطيران الأسرع من الصوت في الولايات المتحدة"، مبينًا أن الوثيقة تهدف إلى إزالة الحواجز التنظيمية التي تعيق نمو هذا القطاع، من أجل ضمان "تفوق" الشركات الأميركية فيه.