نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0,6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025

سجّل اقتصاد ​منطقة اليورو​ نموًّا يتجاوز التّقديرات السّابقة في الأشهر الثّلاثة الأولى من العام 2025، وذلك بفضل النمو الأفضل من المتوقع في ألمانيا والناتج القوي في ايرلندا.

وأوضحت وكالة البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي، أن منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا سجّلت نموا نسبته 0,6 في المئة خلال الفترة من كانون الثاني حتى آذار الماضيين، مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 0,3 في المئة التي نُشرت الشهر الماضي.

وجاءت الزيادة بفضل تسجيل ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، نموا نسبته 0,4 في المئة في الفصل الأول، مقارنة مع 0,2 في المئة أفادت بها التوقعات في أيار الماضي.