ترامب: إيران لن تخصب اليورانيوم وإلا سنضطر لمعالجة الأمر بالطريقة البديلة وهذا ما لا أريده

شدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أن "إيران لن تخصب اليورانيوم وإلا سنضطر لمعالجة الأمر بالطريقة البديلة وهذا ما لا أريده"، في ظل تأكيد إيراني على عدم التنازل عن حق تخصيب اليورانيوم للطاقة النووية السلمية.

إلى ذلك، أوضح ترامب أن "أوكرانيا بهجماتها الأخيرة أعطت لبوتين سببا لشن هجمات مضادة"، مضيفا "سأستعمل العقوبات ضد روسيا في حال لزم الأمر".

وذكّر ترامب "أننا سنجري محادثات تجارية مع الصين في لندن الاثنين المقبل"، وقال "المحادثات ستجرى من أجل الحصول على توضيحات بشأن الاتفاق التجاري".

وفي ظل خلافه المتصاعد مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي بدأ بانتقاده قانون ترامب للضرائب، قال ترامب "نراجع العقود الحكومية مع إيلون ماسك".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار بدون إيلون ماسك".