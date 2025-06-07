سلطات أوكرانيا في خاركيف: 10 جرحى على الأقل في حصيلة أولية لهجمات روسية على المقاطعة

أعلنت ​الإدارة العسكرية الأوكرانية​ في ​خاركيف​، عن سقوط 10 جرحى على الأقل في حصيلة أولية ل​هجمات روسية​ على المقاطعة.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيغور إنّ "خاركيف تشهد حاليًا أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، متحدثا عن إطلاق القوات الروسية وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.

هذا، وأفادت قناة "الجزيرة" عن "حرائق ضخمة وتصاعد كثيف للدخان في سماء خاركيف شرقي أوكرانيا عقب أضحم هجوم جوي روسي على المدينة".

وعززت روسيا في الأسابيع الأخيرة من تقدمها على خط الجبهة، تزامنا مع محادثات سلام مع أوكرانيا في اسطنبول فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما كثّفت هجماتها الجوية بعد هجمات أوكرانية عبر المسيّرات استهدفت مطارات وطائرات عسكرية.