أصدرت محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن، حكما بحبس تاجر التحف الفنية البريطاني أوغينوتشوكو أوجيري البالغ 53 عاما، سنتين وستة أشهر، لبيعه تحفا فنية تبلغ قيمتها نحو 140 ألف جنيه استرليني (190 ألف دولار)، لناظم أحمد الذي يشتبه بأنه ممول لـ"​حزب الله​".

كانت هذه تفاصيل خبر حكم بحبس تاجر تحف فنية بريطاني لتعامله مع فرد يشتبه بأنه مموّل لـ"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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