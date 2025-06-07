إيلون ماسك: نحتاج إلى تأسيس حزب سياسي جديد في أميركا

أشار الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلى "أننا نحتاج إلى تأسيس حزب سياسي جديد في أميركا يمثل الـ80% الذين يقفون في الوسط"، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التصريف في ظل خلاف ماسك المتصاعد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام من مغادرته الحكومة الأميركية.
وبدأ الخلاف مع انتقاد ماسك لقانون ترامبللضرائب والانفاق.
وكان قد عبر ترامب عن خيبة أمله من ماسك، وقال إنه لا يرغب في الحديث معه، بعد تقارير تحدثت عن مساع لتهدئة الأمور بين الحانبين.
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