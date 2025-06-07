يعقوبيان: آن الأوان للاعتراف بأن تسليم السلاح بات ضرورة لا تحتمل التأجيل

شدّدت النّائبة ​بولا يعقوبيان​، على أنّ "للأسف لا خطوط حمراء أمام عدوّ يضرب بعرض الحائط كل القيم: القانون والإنسانيّة والحقّ بالحياة". وأشارت في تصريح، إلى أنّ "مع كل عدوان جديد، تتكرّر المآسي نفسها، ويدفع أهلنا في الضّاحية والجنوب الثّمن وحدهم، مرارًا وتكرارًا"، مؤكّدةً أنّه "آن الأوان لإسقاط كلّ الذّرائع الّتي تستخدمها إسرائيل، والاعتراف بأنّ تسليم السّلاح بات ضرورة لا تحتمل التّأجيل".

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