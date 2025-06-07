3 جرحى جراء حادث سير على طريق أبو الأسود- الزرارية

وقع ​حادث سير​ بين سيّارة ودرّاجة ناريّة على طريق أبو الأسود- ​الزرارية​، أدّى إلى سقوط ثلاثة جرحى من التّابعيّة السّوريّة. وقد عمل عناصر من جمعيّة "الرسالة" للإسعاف الصّحي على نقلهم إلى أحد المستشفيات في المنطقة.

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