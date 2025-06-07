تحليق مكثف ومتواصل للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية

لا يزال يُسجّل تحليق مكثّف ومتواصل للطّيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، وذلك بعد الغارات الإسرائيليّة العنيفة الّتي استهدفت عددًا من المباني السكنيّة في ​​الضاحية الجنوبيّة، ليل أمس الخميس.

وكان قد أعرب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، عن "إدانته الشّديدة للعدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة اللّبنانيّة بيروت"، مؤكّدًا أنّ "هذه الاستباحة السّافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيّات القوانين والقرارات الأمميّة والإنسانيّة، إنّما هي رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات، إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة وسياساتها ومبادراتها أوّلًا، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنيّيها؛ وهو ما لن يرضخ له لبنان أبدًا".