الأرصاد الجوية: انخفاض بسيط بدرجات الحرارة غدًا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "تأثير الكتل الهوائيّة الحارّة يخف نسبيًّا عن ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، حيث تعود ​درجات الحرارة​ إلى معدّلاتها الموسميّة على السّاحل، وتبقى فوق معدّلاتها في الدّاخل وعلى الجبال حتّى يوم الثّلثاء المقبل، حيث يشتدّ تأثيرها مجدّدًا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 21 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والسّاحليّة، مع نسبة رطوبة مرتفعة، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق السّاحليّة والجبليّة بينما تبقى دون تعديل في الدّاخل، كما تنشط الرّياح أحيانًا، ويستمر تكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الدّاخل، مع استمرار ظهور الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل، ممّا يزيد الشّعور بالحر، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة إلى جنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و85%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".