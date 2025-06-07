أصدرت لجنة إعادة الإعمار في منطقة بيروت، إحصاءً أوّليًّا يرصد الأضرار الّتي خلّفتها الغارات الإسرائيليّة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضحت أنّ الاعتداءات طالت عددًا من الأحياء السّكنيّة، مخلّفةً دمارًا واسعاً في الأبنية والمؤسّسات، وأضرارًا جسيمةً في الممتلكات، حيث دُمّرت 9 أبنية تدميرًا كليًّا، وتضرّر جرّاء العدوان 71 مبنى، 50 سيّارة و177 مؤسّسة.
وفي ما يلي تفاصيل الأضرار وفق الإحصاء:
- منطقة الرويس:
عدد الأبنية المدمّرة كليًّا: 2
عدد الأبنية المتضرّرة: 8
عدد الوحدات السّكنيّة المدمّرة كليًّا: 21
عدد الوحدات السّكنيّة المتضرّرة: 100.
- منطقة السانت تريز:
عدد الأبنية المدمّرة كليًّا: 2
عدد الأبنية المتضرّرة: 30
عدد الوحدات السّكنيّة المدمّرة كليًّا: 22
عدد الوحدات السّكنيّة المتضرّرة: 314.
- منطقة الكفاءات:
عدد الأبنية المدمّرة كليًّا: 3
عدد الأبنية المتضرّرة جزئيًّا: 18
عدد الوحدات السّكنيّة المدمّرة كليًّا: 36
عدد الوحدات السّكنيّة المتضرّرة: 160.
- منطقة القائم:
عدد الأبنية المدمّرة كليًّا: 2
عدد الأبنية المتضرّرة: 15
عدد الوحدات السّكنيّة المدمّرة كليًّا: 36
عدد الوحدات السّكنيّة المتضرّرة جزئيًّا: 300.
- مجموع عدد السّيّارات والمؤسّسات المتضرّرة:
عدد السّيّارات المتضرّرة: 50
عدد المؤسّسات المتضرّرة: 177.
كانت هذه تفاصيل خبر إحصاء أولي لأضرار الغارات على الضاحية أمس: 9 أبنية مدمرة و71 مبنى و177 مؤسسة متضررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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