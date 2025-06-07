إحصاء أولي لأضرار الغارات على الضاحية أمس: 9 أبنية مدمرة و71 مبنى و177 مؤسسة متضررة

أصدرت لجنة إعادة الإعمار في منطقة بيروت، إحصاءً أوّليًّا يرصد الأضرار الّتي خلّفتها الغارات الإسرائيليّة الأخيرة على ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت.

وأوضحت أنّ الاعتداءات طالت عددًا من الأحياء السّكنيّة، مخلّفةً دمارًا واسعاً في الأبنية والمؤسّسات، وأضرارًا جسيمةً في الممتلكات، حيث دُمّرت 9 أبنية تدميرًا كليًّا، وتضرّر جرّاء العدوان 71 مبنى، 50 سيّارة و177 مؤسّسة.

وفي ما يلي تفاصيل الأضرار وفق الإحصاء:

- منطقة الرويس:

عدد الأبنية المدمّرة كليًّا: 2

عدد الأبنية المتضرّرة: 8

عدد الوحدات السّكنيّة المدمّرة كليًّا: 21

عدد الوحدات السّكنيّة المتضرّرة: 100.

- منطقة السانت تريز:

عدد الأبنية المدمّرة كليًّا: 2

عدد الأبنية المتضرّرة: 30

عدد الوحدات السّكنيّة المدمّرة كليًّا: 22

عدد الوحدات السّكنيّة المتضرّرة: 314.

- منطقة الكفاءات:

عدد الأبنية المدمّرة كليًّا: 3

عدد الأبنية المتضرّرة جزئيًّا: 18

عدد الوحدات السّكنيّة المدمّرة كليًّا: 36

عدد الوحدات السّكنيّة المتضرّرة: 160.

- منطقة القائم:

عدد الأبنية المدمّرة كليًّا: 2

عدد الأبنية المتضرّرة: 15

عدد الوحدات السّكنيّة المدمّرة كليًّا: 36

عدد الوحدات السّكنيّة المتضرّرة جزئيًّا: 300.

- مجموع عدد السّيّارات والمؤسّسات المتضرّرة:

عدد السّيّارات المتضرّرة: 50

عدد المؤسّسات المتضرّرة: 177.