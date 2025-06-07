لفت رئيس مجلس الدّوما الرّوسي ​فياتشيسلاف فولودين​ (Vyacheslav Volodin)، تعليقًا على التّصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول نتائج الحرب العالميّة الثّانية، إلى أنّ "النّخبة الحاكمة في ​ألمانيا​ تعمل اليوم على تهيئة الظّروف لتصعيد الوضع وإثارة الصّدامات بين بلدينا".

وطرح أسئلةً بلاغيّةً حول ما إذا كان الشّعب الألماني يرغب في مثل هذه الصّدامات مع ​روسيا​، منوّهًا بأنّ روسيا لا ترغب في ذلك بتاتًا، "لكن إذا حدث هذا، فنحن مستعدّون".

في وقت سابق، خلال اجتماعه مع الرّئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، تطرّق ميرتس إلى موضوع الحرب على أوكرانيا وأشار إلى حلول الذّكرى السّنويّة لإنزال الحلفاء في النورماندي عام 1944، ودور الولايات المتّحدة في هذه العمليّة.