"المرصد السوري": مقتل 9 أشخاص في 8 جرائم جنائية في الداخل السوري منذ مطلع الشهر

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "الجرائم الجنائيّة لا تزال مستمرّةً في الدّاخل السّوري تحت ذرائع عدّة، أبرزها القتل بغرض السّرقة بالإضافة إلى اقتتالات عشائريّة وخلافات عائليّة، وبعضها سجّل ضدّ مجهول".

وكشف "أنّه وثّق في هذا السّياق، 8 جرائم منذ مطلع الشّهر الحالي، أدّت إلى مقتل 9 أشخاص، هم 8 رجال وسيّدة: جريمة في اللاذقية راح ضحيّتها شخص، جريمة في دمشق أدّت إلى مقتل شخص، جريمتان في السويداء راح ضحيّتهما 3 أشخاص، جريمتان في درعا راح ضحيّتهما شخصان، جريمة في حماة تسبّب بمقتل شخص، وأخرى في حمص راح ضحيّتها شخص واحد أيضًا".