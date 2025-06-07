أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "الجرائم الجنائيّة لا تزال مستمرّةً في الدّاخل السّوري تحت ذرائع عدّة، أبرزها القتل بغرض السّرقة بالإضافة إلى اقتتالات عشائريّة وخلافات عائليّة، وبعضها سجّل ضدّ مجهول".
وكشف "أنّه وثّق في هذا السّياق، 8 جرائم منذ مطلع الشّهر الحالي، أدّت إلى مقتل 9 أشخاص، هم 8 رجال وسيّدة: جريمة في اللاذقية راح ضحيّتها شخص، جريمة في دمشق أدّت إلى مقتل شخص، جريمتان في السويداء راح ضحيّتهما 3 أشخاص، جريمتان في درعا راح ضحيّتهما شخصان، جريمة في حماة تسبّب بمقتل شخص، وأخرى في حمص راح ضحيّتها شخص واحد أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "المرصد السوري": مقتل 9 أشخاص في 8 جرائم جنائية في الداخل السوري منذ مطلع الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.