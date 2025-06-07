ترامب: ماسك فقد عقله ولست مهتمًا بالتحدث إليه حاليًا

تساءل الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، تعليقًا على تقارير عن اتصال محتمل بينه وبين رجل الأعمال ​إيلون ماسك​، "هل تقصد الرّجل الّذي فقد عقله؟"، مؤكّدًا أنّه "ليس مهتمًّا بشكل خاص" بالتحدّث إليه حاليًّا. وأوضح أنّ ماسك يريد التحدّث معه، لكنّه ليس مستعدًّا بعد للتحدّث إليه.

وكانت قد أفادت تقارير، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، بأنّ ​ترامب وماسك​ سيتحدّثان اليوم، من دون أن يذكر موعد الاتصال على وجه الدّقّة. لكن مصدرًا آخر مطّلعًا في البيت الأبيض، أشار إلى أنّه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بينهما اليوم.

وكان قد انهار التّحالف السّياسي بين ترامب وماسك أمس الخميس، مع سجال ناري هدّد خلاله الرّئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة، بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانيّة الضّخم الّذي يسعى ترامب إلى إقراره في الكونغرس.

ولفت ترامب في تصريحات نقلها التّلفزيون من المكتب البيضوي، إلى أنّه "خاب أملي كثيرًا" بعدما انتقد مساعده السّابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الإنفاق المطروح أمام الكونغرس.