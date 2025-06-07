زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب شمالي تشيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختراليوم شمالي تشيلي، مما أدى إلى تضرر طفيف في البنية التحتية وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة (15:1) مساء بالتوقيت المحلي ((15:5) مساء بتوقيت جرينيتش) على عمق (76) كيلومترا, ومركزه بالقرب من ساحل صحراء أتاكاما، مشيرة إلى أن السلطات لم تسجل أي إصابات جراء الزلزال.

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