شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرىالسبت، 07 يونيو 2025 12:00 ص
كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
أما على أساس الأسعار الجارية، فمن المتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى 30.05 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 25.4 تريليون جنيه متوقع في العام المالي السابق، ليستمر الارتفاع التدريجي ويبلغ نحو 47.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة.
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