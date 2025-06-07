شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).

أما على أساس الأسعار الجارية، فمن المتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى 30.05 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 25.4 تريليون جنيه متوقع في العام المالي السابق، ليستمر الارتفاع التدريجي ويبلغ نحو 47.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة.