«العمل الدولية» توافق على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

صادق مؤتمر العمل الدولي، أمس، على مشروع قرار يقضي بمنح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في منظمة العمل الدولية بدلاً من وضعها السابق المعتمد منذ عام 1975 بوصفها «حركة تحرير».

جاء ذلك في جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ 113، حيث جرى التصويت بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل عنوان «وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة» واعتمدته لجنة الشؤون العامة في وقت سابق.

ويمنح القرار فلسطين الحق في المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي والاجتماعات الإقليمية لمنظمة العمل الدولية بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى السماح لها بالتدخل في المناقشات العامة واللجان الفنية من دون حق التصويت أو تقديم مقترحات.