زلزال يضرب شمالي تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة شمالي تشيلي، اليوم الجمعة، مما أدى إلى تضرر طفيف في البنية التحتية وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص.

ولم تسجل السلطات أي إصابات جراء الهزة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع الساعة 15:1 مساء بالتوقيت المحلي (15:5 مساء بتوقيت جرينيتش) على عمق 76 كيلومترا (47 ميلا). وكان مركزه يقع بالقرب من ساحل صحراء أتاكاما.

ورغم شعور سكان العديد من المجتمعات في منطقة صحراء أتاكاما الواسعة بالزلزال، أكدت التقارير الأولية عدم وجود إصابات فورية.