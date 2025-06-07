"روساتوم": روسيا مستعدة للعمل مع واشنطن بوساطة الوكالة الدولية بشأن الوقود النووي في محطة زابوروجيه

أكّد المدير العام لشركة "​روساتوم​" الحكوميّة الرّوسية أليكسي ليخاتشيف، أن قضية ​الوقود الأميركي​ في ​محطة زابوروجيه​ للطاقة النووية، نوقشت خلال المشاورات بين الوفد الروسي ووفد ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ في مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وأوضح في تصريح صحافي، عقب جولة جديدة من المشاورات بين الوفدين الروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عقدت في مقاطعة كالينينغراد الروسية، اليوم الجمعة: "هناك نقطة مهمة... وهي مسألة الوقود الأميركي، وقود شركة "وستنغهاوس". في 4 من أصل 6 وحدات، يتم تحميله في المنطقة النشطة، كما توجد وحدة واحدة في منشأة تخزين الوقود الجديد، وعدد كبير من الوحدات في أحواض الوقود المستهلك".

وأوضح أنه سبق أن أُبلغت "روساتوم" بمخاوف الجانب الأميركي بشأن تنسيق الإجراءات المتعلقة بالملكية الفكرية، وأكد أن أي حل لهذه المشكلة ممكن، بما في ذلك تفريغ الوقود بالكامل وإعادته إلى المورّد.

وتابع: "آمل حقا أن نجد هذا الحل للتفاعل المباشر مع مُنتِج الوقود وتحديد مصيره في المستقبل".

وأشار إلى أنه طلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن يصبح "وسيطًا" في حل هذه المشكلة بالتعاون مع الجانب الأمريكي، سواء في شخص شركة "وستنغهاوس"، الشركة التي أنتجت الوقود أو في شخص الهيئات الحكومية والوكالة الأمريكية للرقابة النووية.

وأضاف المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية: "لا يمكن تنفيذ هذه الخطة (لتشغيل محطة زابوروجيه للطاقة النووية) إلا إذا تمت إزالة جميع التهديدات العسكرية، سواء الهجمات المباشرة أو أي أعمال تخريب أخرى تهدف إلى تعطيل التشغيل الآمن والمستقر للمحطة".

وتابع: "نرى معنيين رئيسيين لوجود خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، على مستوى المهمة الفعلية. الأول، بالطبع، هو تنفيذ تفويض الوكالة، وتوفير نافذة معلومات للعالم أجمع حول الوضع الفعلي للأمور، وأحوالها الراهنة، والثاني، الإجراءات التي يتخذها موظفو الخدمة في المنظمة المشغلة لضمان جميع مبادئ وركائز سلامة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ووفقًا له، فإن قوات وزارة الدفاع الروسية، وقوات الحرس الوطني الروسي، تهدف إلى الحماية المادية للمحطة ومدينة ​إنرغودار​.

وقال ليخاتشيف: "أود أن أؤكد أن الوجود المادي لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، عامل إضافي خطير في أمنها".