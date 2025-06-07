رئيس وزراء المجر: أوروبا تقود حربًا بالوكالة ضد روسيا باستخدام أوكرانيا ويجب وقفها بأسرع وقت

أشار رئيس الوزراء المجري ​فيكتور أوربان​ (Viktor Orbán)، إلى أنّ "أوروبا تقود حربًا بالوكالة ضدّ ​روسيا​ باستخدام ​أوكرانيا​، وتعتبر أنّ مهمّتها الرّئيسيّة خلال السّنوات العشر المقبلة هي التّصادم مع روسيا بطريقة ما".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "موقفنا معاكس تمامًا، إذ يجب وقف إطلاق النّار في أسرع وقت ممكن، ثمّ إحلال السّلام، تسوية القضايا الإقليميّة وغيرها من القضايا، التّوصّل إلى اتفاق مع الرّوس بشأن القضايا الاقتصاديّة، العودة إلى الأسواق الرّوسيّة، الاستفادة من الإمكانات الّتي يمكن أن توفّرها روسيا للاقتصاد الأوروبي؛ وإبرام اتفاقيّة أمنيّة مع روسيا في أسرع وقت ممكن".

وركّز أوربان على أنّه "إذا غدا الأمر كما تخطّط بروكسل، فإنّ كل أموالنا ستنفَق على التّسلّح"، مؤكّدًا أنّ "الغرب، الّذي لا يدرك الواقع الجديد في الصّراع في أوكرانيا، مخطئ تمامًا وسيدفع ثمنًا باهظًا لخطئه".