"مؤسسة غزة الإنسانية" أغلقت جميع مواقع توزيع المساعدات بالقطاع حتى إشعار آخر

أعلنت "​مؤسسة غزة الإنسانية​" غير الحكوميّة المدعومة من الولايات المتّحدة الأميركيّة، في بيان، إغلاق جميع مواقع توزيع المساعدات التّابعة لها في فطاع غزة، حتّى إشعار آخر.

وأوضحت المؤسّسة، الّتي بدأت الأسبوع الماضي بتوزيع وجبات على الفلسطينيّين في قطاع غزة، أنّ من المقرّر إعلان موعد إعادة فتح المواقع لاحقًا، وحثّت السّكان على الابتعاد عن هذه المواقع "حفاظًا على سلامتهم".

وكانت المؤسّسة قد فتحت موقعَين جنوبي قطاع غزة، الخميس الماضي، بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السّابق، بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عمليّاتها، فيما تدير حتّى الآن 4 مراكز توزيع.