الكرملين: من المهم لروسيا مواصلة الاتصالات مع واشنطن التي تجري عبر قنوات مختلفة

لفت المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) ​دميتري بيسكوف​، إلى أنّ "الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد تكون لديه وجهة نظره الخاصّة بشأن الوضع في ​أوكرانيا​، أمّا بالنّسبة لروسيا فهذه مسألة تتعلّق بالمصالح الوطنيّة ومستقبل البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتّحدة تواصل جهود الوساطة من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية، وروسيا ممتنّة لذلك".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "من المهم لروسيا مواصلة الاتصالات مع واشنطن، الّتي تجري عبر قنوات مختلفة"، مركّزًا على أنّ "الكرملين يُقيّم سلبًا تصريحات المستشار الألماني ميرتس حول دور الولايات المتّحدة في مكافحة النّازيّة، وعدم تطرّقه إلى دور الاتحاد السوفياتي". وأوضح أنّ "روسيا بدأت العمليّة العسكريّة الخاصّة بعد استنفاد جميع إمكانيات حل المشكلة بالوسائل السّياسيّة والدّبلوماسيّة، وبعد أن تم رفض جميع مبادراتنا بالكامل من قبل الغربيّين".