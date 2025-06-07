لفت المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) دميتري بيسكوف، إلى أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب قد تكون لديه وجهة نظره الخاصّة بشأن الوضع في أوكرانيا، أمّا بالنّسبة لروسيا فهذه مسألة تتعلّق بالمصالح الوطنيّة ومستقبل البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتّحدة تواصل جهود الوساطة من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية، وروسيا ممتنّة لذلك".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "من المهم لروسيا مواصلة الاتصالات مع واشنطن، الّتي تجري عبر قنوات مختلفة"، مركّزًا على أنّ "الكرملين يُقيّم سلبًا تصريحات المستشار الألماني ميرتس حول دور الولايات المتّحدة في مكافحة النّازيّة، وعدم تطرّقه إلى دور الاتحاد السوفياتي". وأوضح أنّ "روسيا بدأت العمليّة العسكريّة الخاصّة بعد استنفاد جميع إمكانيات حل المشكلة بالوسائل السّياسيّة والدّبلوماسيّة، وبعد أن تم رفض جميع مبادراتنا بالكامل من قبل الغربيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: من المهم لروسيا مواصلة الاتصالات مع واشنطن التي تجري عبر قنوات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.