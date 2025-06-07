أبو عبيدة: على جمهور العدو إجبار قيادتهم على وقف الحرب أو التجهز لاستقبال مزيد من أبنائهم بتوابيت

أشار النّاطق العسكري باسم "​كتائب القسام​" الجناح العسكري لحركة "حماس"، ​أبو عبيدة​، إلى أنّ "مقاتلينا لا يزالون يقذفون بـ"حجارة داود" على "عربات جدعون"، فتدمَغ جبروتَ الاحتلال فإذا هو زاهق، ليسطّروا ببطولاتهم انتصارَ الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظّالمة المتغطرسة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "ما تكبّده الاحتلال اليوم من خسائر في خانيونس وجباليا، لهو امتدادٌ لسلسلة العمليّات النّوعيّة، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوّات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه. وليس أمام جمهور العدو إلّا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة، أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت".