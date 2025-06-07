خارجية بلجيكا دانت الغارات على بيروت: ندعم سلطات لبنان بجهودها لترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة

أعربت ​وزارة الخارجية البلجيكية​ عن إدانتها "الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت بيروت أمس"، مشيرةً إلى أنّها "تمثّل انتهاكًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النّار الّذي وُقّع في تشرين الثّاني الماضي".

وطالبت في بيان، جميع الجهات بـ"احترام الاتفاق لضمان سلامة المدنيّين على جانبَي ​الخط الأزرق​"، مجدّدةً تأكيد "دعم بلجيكا للسّلطات اللّبنانيّة في جهودها الرّامية إلى ترسيخ احتكار الدّولة لاستخدام القوّة".