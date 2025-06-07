أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن إدانتها "الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت بيروت أمس"، مشيرةً إلى أنّها "تمثّل انتهاكًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النّار الّذي وُقّع في تشرين الثّاني الماضي".
وطالبت في بيان، جميع الجهات بـ"احترام الاتفاق لضمان سلامة المدنيّين على جانبَي الخط الأزرق"، مجدّدةً تأكيد "دعم بلجيكا للسّلطات اللّبنانيّة في جهودها الرّامية إلى ترسيخ احتكار الدّولة لاستخدام القوّة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بلجيكا دانت الغارات على بيروت: ندعم سلطات لبنان بجهودها لترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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