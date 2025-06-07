أعلن الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "وزير الخزانة سكوت بيسنت، وزير التّجارة هوارد لوتنيك، والممثّل التّجاري للولايات المتّحدة السّفير جيميسون غرير، سيجتمعون في لندن يوم الإثنين المقبل 9 حزيران، مع ممثّلي ​الصين​ بشأن اتفاقيّة التّجارة. ومن المتوقّع أن يسير الاجتماع على ما يرام".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنعقد اجتماعا مع الصين بشأن الاتفاق التجاري الإثنين في لندن ويُتوقع أن يسير على ما يرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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