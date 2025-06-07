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ترامب: سنعقد اجتماعا مع الصين بشأن الاتفاق التجاري الإثنين في لندن ويُتوقع أن يسير على ما يرام

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ترامب: سنعقد اجتماعا مع الصين بشأن الاتفاق التجاري الإثنين في لندن ويُتوقع أن يسير على ما يرام

أعلن الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "وزير الخزانة سكوت بيسنت، وزير التّجارة هوارد لوتنيك، والممثّل التّجاري للولايات المتّحدة السّفير جيميسون غرير، سيجتمعون في لندن يوم الإثنين المقبل 9 حزيران، مع ممثّلي ​الصين​ بشأن اتفاقيّة التّجارة. ومن المتوقّع أن يسير الاجتماع على ما يرام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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