شرطة باريس أوقفت فلسطينيًا لضربه حاخامًا بكرسي خلال جلوسه في مقهى

أوقفت شرطة ​باريس​، فلسطينيًّا هاجم حاخامًا بكرسي. وأكّد مكتب المدّعي العام، أنّه فتح تحقيقًا بتهمة الاعتداء المشدّد.

وأوضح مصدر في الشّرطة لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الموقوف هاجم الحاخام إيلي ليميل، الّذي كان يجلس على شرفة مقهى في نويي سور سين (Neuilly-sur-Seine)، بأن رماه بكرسي أصابه في وجهه".

بدوره، أشار مصدر مطّلع على الملف، إلى أنّ "الموقوف فلسطيني يعيش في ألمانيا بصورة غير نظاميّة، ولديه وثيقة تسمح له بالتنقّل داخل مقاطعته".

من جهته، لفت الحاخام الّذي أُصيب بجرح في جبهته، في تصريح صحافي، إلى أنّه تعرّض لواقعة مماثلة الأسبوع الماضي في دوفيل بشمال غرب فرنسا، مركّزًا على "أنّني أشعر وكأنّنا نواجه... تصنيفًا على أساس الهيئة، وهذا أمر مفجع".

وشدّد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، على أنّ "من الواضح أنّه اعتداء، لأنّ المظهر الخارجي للمُعتدى عليه أثار غضب شخص ما وكراهيّته وعدوانيّته"، معربًا عن أسفه لأنّ "حالة المجتمع تُؤدّي إلى تطرّف النّقاش العام".